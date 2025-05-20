Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 146 Lê Lai - Tòa nhà Pax Sky, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Năm 2025 thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển, hiện tại tỉ lệ người có tài khoản chứng khoán chiếm 9% dân số (9 triệu tài khoản) trong khi đó các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan tỷ lệ là 27.9% (thống kê năm 2017), Malaysia là 31.6% (thống kê năm 2017), các nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ tỷ lệ dân số có tài khoản chứng khoán là 40-60%. Nằm trong xu hướng tất yếu như vậy các nhân sự trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam đang có rất nhiều dư địa phát triển.

Giá trị giao dịch hiện nay của thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 25.000 - 30.000 tỷ đồng/ (phiên, ngày), bạn có bao nhiêu % trong chiếc bánh này.

Thời điểm năm 2025 là thời điểm bản lề, đánh dấu sự kiện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi (dự kiến 9/2025 theo FTSE) và năm 2026 theo MSCI qua đó thu hút lượng lớn dòng vốn ngoại đổ vào thị trường. Gia nhập ngay đội ngũ Tư vấn đầu tư tại VPS, đón đầu cơ hội phát triển sự nghiệp, tăng thu nhập và thăng tiến.

Gia nhập đội ngũ Tư vấn đầu tư tại VPS, công việc của bạn là:

- Tư vấn các cơ hội đầu tư cổ phiếu cho khách hàng

- Quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu cho khách hàng

- Phát triển danh sách khách hàng qua các nền tảng Online (Youtube, Tiktok, Zalo...)

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch cổ phiếu

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng

- Công việc sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhận sinh viên năm 1, năm 2, 3 trở lên..., tuổi từ 19 - 33 tuổi

- Có kiến thức về kinh tế, tài chính, đầu tư, BĐS...

- CÓ ĐAM MÊ VÀ YÊU THÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (kể cả Sinh viên năm 1 đến năm 4 chỉ cần có đam mê, yêu thích đầu tư)

- CÓ KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN LÀ LỢI THẾ, nếu chưa có sẽ được đào tạo

- Có khả năng thích nghi hòa nhập nhanh môi trường làm việc.

- Khả năng xử lý giải quyết vấn đề chủ động, quyết tâm thành công thu nhập cao trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.

Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thu nhập từ hoa hồng có thể đạt 10 - 30 triệu VNĐ.

+ Khi đạt 100% KPI: Thu nhập có thể lên tới 30 - 50 triệu VNĐ, lương cứng: 5 - 8 triệu VNĐ, thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

- Thị trường: Dự kiến năm 2025-2027 các nhà nghiên cứu cho rằng là thời điểm vàng, cơ hội kiếm thu nhập đột phá trong ngành chứng khoán, là cơ hội cho các bạn trẻ muốn nắm bắt cơ hội học hỏi kinh doanh chứng khoán, hãy ứng tuyển đi làm luôn để đón đầu xu thế.

- Doanh nghiệp: Chứng khoán VPS là Công ty chứng khoán có thị phần số 1 Việt Nam, quy mô hơn 1.000 nhân sự

- Cơ hội thăng tiến: Từ thực tập sinh lên Nhân sự chính thức với đãi ngộ tốt hơn. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhanh chóng từ nhân viên lên leader, TPKD, ...

- Thu nhập hoa hồng từ doanh số cao nhất thị trường chứng khoán lên tới 65% doanh thu phí net,.. Thu nhập có thể lên đến 30-50 triệu đồng/tháng, và có thể cao hơn.

- Văn phòng làm việc hạng A sang, sạch, xịn mịn... đồng nghiệp trong team nhiệt tình, sếp luôn support

- Tham gia chương trình đào tạo về sản phẩm dịch vụ chứng khoán, phân tích kỹ thuật chuyên sâu, phân tích cơ bản từ Mentor - Giám đốc tư vấn đầu tư VPS - Anh Đỗ Thạch Vũ với hơn 10 năm kinh nghiệm làm broker, tư vấn đầu tư.

- Làm việc đội nhóm teamwork, cùng các thành viên trong team phát triển.

- Tham gia chương trình đào tạo trình bày, bán hàng, sale, marketing 4.0 đỉnh cao từ Anh Trần Bá Duy - Giám đốc tư vấn đầu tư hàng đầu tại Công ty Cổ phần chứng khoán VPS.

- Tham gia chương trình đào tạo trình bày, bán hàng, sale, marketing 4.0 đỉnh cao từ Anh Nguyễn Doãn Đức - Giám đốc tư vấn đầu tư top 1 tại Công ty Cổ phần chứng khoán VPS và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS

