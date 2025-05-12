Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam
- Hồ Chí Minh: 364 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng;
2. Tư vấn và chốt đơn khách hàng Online qua website, fanpage, các trang thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Tiktok…;
3. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ;
4. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng;
5. Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược;
7. Tổng hợp báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý;
8. Thực hiện các công việc nhân sự khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng, điều phối dự án, nhạy bén với thị trường, giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cầu thị, kiên trì.
- Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.
Tại Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Hoàn thành KPI: 1.700.000 VNĐ/tháng
Được thưởng, hoa hồng theo chính sách của Công ty.
Cơ hội thành nhân viên chính thức
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Miyakiwa Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
