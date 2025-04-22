Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH SAMASER Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Theo dõi và quản lý tiến độ công việc, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty TNHH SAMASER Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức phụ cấp hấp dẫn, dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ kinh doanh.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SAMASER Holdings

