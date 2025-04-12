Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DIGILINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 488/10 đường 3 tháng 2, phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng tiềm năng.

Tư vấn và phối hợp với đội ngũ kĩ thuật để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Báo giá, đàm phán và thống nhất phương án triển khai dịch vụ với khách hàng.

Đối tượng khách hàng: các Doanh nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên các trường đại học hoặc các bạn mới ra trường.

Không yêu cầu kinh nghiệm, có đam mê với công việc kinh doanh.

Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ DIGILINK Thì Được Hưởng Những Gì

Hướng dẫn công việc chi tiết.

Thời gian làm việc linh động.

Có hỗ trợ lương thực tập/ cộng tác viên.

Có hỗ trợ mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.