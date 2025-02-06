Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Viết nội dung SEO: Viết và tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO cho các từ khóa được giao
Nghiên cứu từ khóa cùng cấp trên: Thực hiện nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu đối thủ để xác định xu cầu tìm kiếm của người dùng, từ đó phát triển nội dung phù hợp.
Sáng tạo nội dung: Viết nội dung hấp dẫn và có giá trị cho người đọc, đồng thời duy trì chất lượng, độ unique và độ chính xác cao.
Nhận danh sách các từ khóa cần triển khai theo kế hoạch tuần/tháng, đảm bảo hoàn thành công việc theo yêu cầu
Tối thiểu 2 bài/ngày
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo các công cụ AI như chat GPT, Gemini viết content, làm chủ prompt AI và giao tiếp với AI hiệu quả để tối ưu công việc
Sinh viên ngành Marketing, Truyền thông,... có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục, tiếng Anh là một lợi thế.
Kỹ năng viết tốt, có khả năng viết rõ ràng, chính xác và dễ hiểu, phong cách viết phù hợp
Tinh thần học hỏi: Sẵn sàng cập nhật kiến thức mới về SEO và các xu hướng viết nội dung.
TOEIC 500+ hoặc các chứng chỉ IELTS tương đương
Cam kết tối thiểu làm việc ít nhất 3-6 tháng
Mọi thông tin của nội bộ doanh nghiệp sẽ không được mang ra thương mại hóa ra bên ngoài công ty
Bảo mật toàn bộ thông tin các tài khoản mà cá nhân được doanh nghiệp cung cấp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển sự nghiệp vững chắc
Công ty hỗ trợ dấu mộc sau khi kết thúc thực tập
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ chuyên sâu về SEO, các chương trình đào tạo bài bản về Marketing/AI Marketing của trường Doanh nhân HBR
Được dẫn dắt bởi trưởng nhóm, trưởng phòng SEO có kinh nghiệm thực chiến Website trăm đến triệu traffic
Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức và thăng tiến với mức lương hấp dẫn tại tập đoàn HBR Holdings
Cơ hội học tập từ nhiều phòng ban và nhiều Business khác nhau
Cơ hội mở rộng kiến thức chuyên sâu về Content SEO, kỹ thuật SEO và marketing nói chung
Cơ hội được xuất hiện trên hệ thống truyền thông giáo dục lớn nhất Việt Nam
Chính sách phúc lợi:
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & và các chế độ bổ sung (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu...)
Gói chính sách đào tạo nội bộ /bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực chuyên môn
Thoả thích thưởng thức menu ẩm thực vạn người mê mỗi thứ Sáu hàng tuần cùng HBR_HappyFriday
Chương trình Team Building, Year End Party cực cháy cùng đồng đội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI