Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Viết nội dung SEO: Viết và tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO cho các từ khóa được giao

Nghiên cứu từ khóa cùng cấp trên: Thực hiện nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu đối thủ để xác định xu cầu tìm kiếm của người dùng, từ đó phát triển nội dung phù hợp.

Sáng tạo nội dung: Viết nội dung hấp dẫn và có giá trị cho người đọc, đồng thời duy trì chất lượng, độ unique và độ chính xác cao.

Nhận danh sách các từ khóa cần triển khai theo kế hoạch tuần/tháng, đảm bảo hoàn thành công việc theo yêu cầu

Tối thiểu 2 bài/ngày

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3- 6 tháng kinh nghiệm viết content SEO, hoặc có tư duy tốt về content

Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo các công cụ AI như chat GPT, Gemini viết content, làm chủ prompt AI và giao tiếp với AI hiệu quả để tối ưu công việc

Sinh viên ngành Marketing, Truyền thông,... có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục, tiếng Anh là một lợi thế.

Kỹ năng viết tốt, có khả năng viết rõ ràng, chính xác và dễ hiểu, phong cách viết phù hợp

Tinh thần học hỏi: Sẵn sàng cập nhật kiến thức mới về SEO và các xu hướng viết nội dung.

TOEIC 500+ hoặc các chứng chỉ IELTS tương đương

Cam kết tối thiểu làm việc ít nhất 3-6 tháng

Mọi thông tin của nội bộ doanh nghiệp sẽ không được mang ra thương mại hóa ra bên ngoài công ty

Bảo mật toàn bộ thông tin các tài khoản mà cá nhân được doanh nghiệp cung cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ + phụ cấp (thỏa thuận theo năng lực)

Cơ hội phát triển sự nghiệp vững chắc

Công ty hỗ trợ dấu mộc sau khi kết thúc thực tập

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ chuyên sâu về SEO, các chương trình đào tạo bài bản về Marketing/AI Marketing của trường Doanh nhân HBR

Được dẫn dắt bởi trưởng nhóm, trưởng phòng SEO có kinh nghiệm thực chiến Website trăm đến triệu traffic

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức và thăng tiến với mức lương hấp dẫn tại tập đoàn HBR Holdings

Cơ hội học tập từ nhiều phòng ban và nhiều Business khác nhau

Cơ hội mở rộng kiến thức chuyên sâu về Content SEO, kỹ thuật SEO và marketing nói chung

Cơ hội được xuất hiện trên hệ thống truyền thông giáo dục lớn nhất Việt Nam

Chính sách phúc lợi:

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & và các chế độ bổ sung (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu...)

Gói chính sách đào tạo nội bộ /bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực chuyên môn

Thoả thích thưởng thức menu ẩm thực vạn người mê mỗi thứ Sáu hàng tuần cùng HBR_HappyFriday

Chương trình Team Building, Year End Party cực cháy cùng đồng đội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

