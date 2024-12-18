Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Được đào tạo từ A-Z để có thể lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm của công ty và thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên Facebook Ads, Google ads,.....

Sử dụng các phần mềm hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook để có thể tự tạo quảng cáo trên Page được giao.

Tiếp nhận đào tạo cách lên Content, bố cục, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, ý tưởng về video. .để chủ động quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với từng giai đoạn.

Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu tăng Lead hoặc Giảm chi phí Lead.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường Đại học hoặc đã tốt nghiệp các ngành liên quan (Ưu tiên có thể đi làm Fulltime)

Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến

Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực

Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lạị

Có cấp dấu thực tập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 4 triệu – 5 triệu + thưởng doanh số + phụ cấp

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

