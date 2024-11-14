Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIPUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45, 196 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng có nhu cầu về du lịch

- Được cầm tay chỉ việc, hỗ trợ và hướng dẫn bài bản

- Quản lý các trang, kênh thông tin du lịch

- Phối hợp cùng Team để xây dựng thương hiệu công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Có laptop cá nhân

- Ứng viên học các chuyên ngành du lịch, kinh tế là một lợi thế

- Am hiểu và yêu thích du lịch là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục tốt, phong thái tự tin

- Chăm chỉ, nhiệt tình và cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIPUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Công tác phí hỗ trợ + hoa hồng doanh thu



- Có cơ hội được lên nhân viên chính thức.



- Được trải nghiệm du lịch những sản phẩm công ty quản lý.



- Được tham gia miễn phí các buổi đào tạo bài bản chuyên nghiệp để nâng cao trình độ và giá trị của bản thân



- Môi trường làm việc trẻ trung, chế độ minh bạch, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRIPUS

