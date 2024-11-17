Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo

Mức lương
5 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 45, Ngõ 196 đường Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

Quản lý các trang, kênh thông tin du lịch
Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng
Teamwork cùng đồng đội để xây dựng thương hiệu công ty
Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty thực hiện các kế hoạch truyền thông sản phẩm, dịch vụ

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop
Nam/nữ tuổi từ 20 -30
Ưu tiên các bạn đang học cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và du lịch
Ưu tiên ứng viên am hiểu và yêu thích du lịch
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo Thì Được Hưởng Những Gì

Công tác phí hỗ trợ+ hoa hồng doanh thu
Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần)
Có cơ hội được trở thành thành viên chính thức
Được trải nghiệm du lịch những sản phẩm công ty quản lý
Được phát triển thêm nhiều kĩ năng Sales, Mar, Mgr,..
Môi trường làm việc: trẻ trung, năng động, đồng nghiệp dễ thương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 45 Ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

