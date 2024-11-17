Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 5 Triệu

Mức lương 5 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45, Ngõ 196 đường Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 5 - 5 Triệu

Quản lý các trang, kênh thông tin du lịch

Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng

Teamwork cùng đồng đội để xây dựng thương hiệu công ty

Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty thực hiện các kế hoạch truyền thông sản phẩm, dịch vụ

Với Mức Lương 5 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop

Nam/nữ tuổi từ 20 -30

Ưu tiên các bạn đang học cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và du lịch

Ưu tiên ứng viên am hiểu và yêu thích du lịch

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo Thì Được Hưởng Những Gì

Công tác phí hỗ trợ+ hoa hồng doanh thu

Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần)

Có cơ hội được trở thành thành viên chính thức

Được trải nghiệm du lịch những sản phẩm công ty quản lý

Được phát triển thêm nhiều kĩ năng Sales, Mar, Mgr,..

Môi trường làm việc: trẻ trung, năng động, đồng nghiệp dễ thương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin