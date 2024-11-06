Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Viết content social, content Youtube

Phối hợp với Team quay dựng, tham gia quá trình điều phối sản xuất video

Phối hợp cùng team nghiên cứu đánh giá sản phẩm, xu hướng người dùng, đề xuất các phương án content phù hợp

Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường các ngành báo chí, truyền thông, đa phương tiện, văn học...

Có thể làm full-time hoặc part-time tối thiểu 5 buổi/ tuần

Định hướng phát triển chuyên sâu về content, biên kịch

Ưu tiên nếu có kinh nghiệm viết hoặc làm video, xây kênh tiktok

Thường xuyên cập nhật xu hướng mới

Ham học hỏi, học hỏi nhanh

Có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 2 - 3 triệu đồng/ tháng + thưởng

Được hỗ trợ dấu, tài liệu thực tập nếu cần

Môi trường quan trọng đào tạo và phát triển định hướng, coaching 1:1 định kỳ

Văn hóa Kaizen: tích cực, luôn đổi mới, môi trường GenZ năng động, tiện nghi 5 sao

Tham gia Teambuilding, du lịch, các hoạt động chung toàn công ty

Review lên chính thức sau 3 - 6 tháng thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

