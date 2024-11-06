Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TTTM Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Viết content social, content Youtube
Phối hợp với Team quay dựng, tham gia quá trình điều phối sản xuất video
Phối hợp cùng team nghiên cứu đánh giá sản phẩm, xu hướng người dùng, đề xuất các phương án content phù hợp
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường các ngành báo chí, truyền thông, đa phương tiện, văn học...
Có thể làm full-time hoặc part-time tối thiểu 5 buổi/ tuần
Định hướng phát triển chuyên sâu về content, biên kịch
Ưu tiên nếu có kinh nghiệm viết hoặc làm video, xây kênh tiktok
Thường xuyên cập nhật xu hướng mới
Ham học hỏi, học hỏi nhanh
Có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp: 2 - 3 triệu đồng/ tháng + thưởng
Được hỗ trợ dấu, tài liệu thực tập nếu cần
Môi trường quan trọng đào tạo và phát triển định hướng, coaching 1:1 định kỳ
Văn hóa Kaizen: tích cực, luôn đổi mới, môi trường GenZ năng động, tiện nghi 5 sao
Tham gia Teambuilding, du lịch, các hoạt động chung toàn công ty
Review lên chính thức sau 3 - 6 tháng thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
