Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các nền tảng (website, fanpage, TikTok…)

Tham gia quá trình sản xuất cùng team: chuẩn bị hậu cần, đi quay, hỗ trợ diễn viên...

Phối hợp với team design/media để tạo nội dung hấp dẫn.

Phối hợp với leader và editor check chất lượng video

Quản lý kênh tik tok, lên lịch up video, thực hiện các giải pháp tăng view tăng trưởng kênh

Kỹ năng

Sáng tạo.

Yêu thích công việc viết lách, xây dựng nội dung.

Từng viết kịch bản là lợi thế.

Phẩm chất:

Tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, ham học hỏi, yêu thích lĩnh vực Marketing, chăm chỉ.

Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng trên 2 triệu/tháng + Thưởng theo dự án/ Theo KPI. Sau buổi phỏng vấn, lương cứng sẽ tăng theo năng lực của bạn.

Thu nhập:

Đào tạo:

Được đào tạo nghiệp vụ từ đầu, tham gia vào quy trình làm việc và quy trình sản xuất hoàn chỉnh.

Được tham gia lên ý tưởng và đóng góp nội dung vào format các chương trình.

Được hướng dẫn kiến thức Marketing kết hợp nội dung trên TikTok

Được hỗ trợ dấu, tài liệu thực tập nếu cần

Môi trường làm việc:

Môi trường agency đa dạng job, phát triển được nhiều kỹ năng;

Môi trường thân thiện, hướng đến sự phát triển toàn diện với nhiều hoạt động như review sách, đào tạo hàng tháng, thể dục thể thao …

Đội ngũ có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực

Trẻ, năng động, hỗ trợ hết mình cho đồng nghiệp

Tạo điều kiện phát triển cho nhân sự, cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý vận hành và chuyên gia..

Cơ chế phúc lợi:

Áp dụng cơ chế nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc: 8h00-12h00 hoặc 13h30- 17h30 hàng ngày, làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Sinh hoạt tháng, quý, năm: tổ chức sinh nhật, teambuilding, du lịch theo lịch đã ấn định sẵn của công ty

Hưởng BHXH và BHYT theo đúng quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Ori

