Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Thời gian làm việc: 8h – 17h30 Từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 cách tuần làm việc trên văn phòng. Được đăng ký làm việc linh hoạt tối thiểu 100 giờ/tháng. Số lượng cần tuyển: 02 Giới tính: Nam/Nữ Hình thức làm việc: Offline Báo cáo trực tiếp với: Leader Content Marketing

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm, kỹ năng

Không yêu cầu kinh nghiệm Sinh viên năm 2-4 của các trường đại học (19-21 tuổi). Ưu tiên sinh viên năm 3 - 4 các trường: KTQD, Ngoại thương, Ngoại giao, Thương mại, Nhân văn, Báo chí tuyên truyền... Có tư duy học đang theo học Marketing Có nền tảng Content từ trung bình đến tốt Tư duy tốt, năng lực học tập tốt

2. Thái độ, tính cách

- Yêu thích và muốn phát triển về SEO

- Thích học tập phát triển, tích cực, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách đãi ngộ

Thu nhập: 25.000/1h. Hỗ trợ vé gửi xe miễn phí tại công ty. Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, ngày Lễ: 1/5, 20/10, Trung Thu, Lễ Tết,... Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

2. Chế độ thời gian làm việc

Thời gian làm việc: Tuân theo quy định của công ty, thường là 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Chính sách tăng ca, làm thêm giờ theo quy định pháp luật. Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động. Được làm việc Online 2 ngày/tháng hưởng 80% lương và được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng.

3. Phát triển năng lực và lộ trình công danh.

Lộ trình phát triển: Sau 3 tháng làm việc ở vị trí TTS, review lại kết quả công việc, nếu tốt sẽ được nâng lên làm CTV, 3 tháng tiếp theo nếu hoàn thành tốt công việc sẽ được ký hợp đồng nhân viên chính thức (trong điều kiện nhân sự đáp ứng được yêu cầu của Leader và công việc) Khoá SEO tổng thể Website độc quyền PPP Hướng dẫn A-Z cách viết nội dung Content SEO lên TOP Google Làm chủ Website với trọn bộ Checklist 33 điều SEO cần biết - Đào tạo và hướng dẫn thực tế Kiến thức Marketing thực chiến từ chuyên gia đầu ngành

4. Hoạt động gắn kết

Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng trung bình từ 2-3 lần/năm của công ty.

5. Văn phòng làm việc và tiện ích

- Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, Laptop, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí

- Tiện ích văn phòng: Khu vực ăn uống: Lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt,... và "Tiệm tạp hóa" đồ ăn nhẹ miễn phí.

- Khu vực giải trí: Bàn bi-a, Billar, máy gắp gấu, TV loa karaoke.

6. Môi trường làm việc, văn hoá, xã hội

- Môi trường làm việc thân thiện: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.

- Đề cao mục tiêu chung của Công ty, đội nhóm và cá nhân.

- Thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Dự án Nuôi em, xây dựng điểm trường, ủng hộ quà tặng,...

7. Quyền lợi khác

Hưởng chính sách hỗ trợ cực ưu đãi khi mua sản phẩm mà công ty phân phối

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

