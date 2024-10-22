Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm, kỹ năng
2. Thái độ, tính cách
- Yêu thích và muốn phát triển về SEO
- Thích học tập phát triển, tích cực, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách đãi ngộ
2. Chế độ thời gian làm việc
3. Phát triển năng lực và lộ trình công danh
4. Hoạt động gắn kết
Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng trung bình từ 2-3 lần/năm của công ty.
5. Văn phòng làm việc và tiện ích
- Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, Laptop, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí
- Tiện ích văn phòng: Khu vực ăn uống: Lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt,... và "Tiệm tạp hóa" đồ ăn nhẹ miễn phí.
- Khu vực giải trí: Bàn bi-a, Billar, máy gắp gấu, TV loa karaoke.
6. Môi trường làm việc, văn hoá, xã hội
- Môi trường làm việc thân thiện: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.
- Đề cao mục tiêu chung của Công ty, đội nhóm và cá nhân.
- Thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Dự án Nuôi em, xây dựng điểm trường, ủng hộ quà tặng,...
7. Quyền lợi khác
Hưởng chính sách hỗ trợ cực ưu đãi khi mua sản phẩm mà công ty phân phối

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

