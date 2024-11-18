Tuyển Điều hành tour Vietnam Discovery Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 3 Triệu

Mức lương 25 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 23 tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 25 - 3 Triệu

Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các booking phòng/ voucher khách sạn, Tàu, Xe, combo du lịch.

Làm việc trực tiếp với các khách sạn hoặc các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ Tàu/ xe du lịch để đảm phán và thương lượng giá cả và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Đảm bảo nắm rõ thông tin về các dịch vụ của khách sạn, các chương trình ưu đãi theo dịp hay áp dụng cho các đối tượng khách hàng khác nhau để giới thiệu chính xác đến khách đặt phòng.

Phối hợp linh hoạt với bộ phận Sales để cung cấp đầy đủ thông tin đến chuyên viên viên tư vấn.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kế toán để thanh toán dịch vụ cho đối tác, thu hồi hóa đơn, chứng từ.

Báo cáo ngày, tuần, tháng và quý cho quản lý trực tiếp.

Các công việc theo sự phân công và điều động của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ, Kinh tế, Tài chính, Du lịch, ...

Có định hướng làm việc trong ngành du lịch.

Cầu tiến, chăm chỉ, nhiệt...

Siêng năng, chịu khó, chịu trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng vi tinh văn phòng tốt (Excel, Word, Power Point).

Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu khá.

Tại Vietnam Discovery Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, cầm tay chỉ việc.

Tham gia trực tiếp vào công việc thực tế tại công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Hỗ trợ số liệu, dấu mộc báo cáo thực tập

Hỗ trợ lương trong quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietnam Discovery Travel

