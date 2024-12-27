Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động.

- Mức lương cơ bản và hoa hồng cao, thu nhập theo khả năng.

- Sẽ được đào tạo khi bắt đầu công việc, hỗ trợ tài liệu và dấu mọc.

- Có quản lý và nhân viên cũ hỗ trợ 1 kèm 1 trong vòng 1 đến 2 tháng đầu., Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

- Tư vấn mở trang website và triển khai Mobile App để bán hàng và giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty, cơ sở, cửa hàng.
- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền,...
- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...
- Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.
- Được tham gia các buổi tập huấn trước khi làm việc.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo 100%.
- Trình độ văn hóa: Sinh viên đang chờ bằng, làm việc full time
- Có khả năng giao tiếp rõ ràng và sử dụng máy tính cơ bản.
- Có tinh thần làm việc nhóm.
- Tuân thủ giờ giấc nề nếp tại nơi làm việc. Tác phong lịch sự và cư xử văn minh hòa đồng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 4 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

