Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83/3 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản video trên nền tảng Tiktok

Hỗ trợ diễn xuất, set up bối cảnh quay, livestream

Thực hiện các công việc khác thuộc team Media

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa mới tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có hiểu biết cơ bản về nền tảng Tiktok là một lợi thế

Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng

Có laptop cá nhân

Năng động, tích cực, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập Mức lương: Lương thỏa thuận khi phỏng vấn + phụ cấp + doanh số team Media

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập

Được hướng dẫn, hỗ trợ tận tình trong quá trình làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (đa số là Gen Z)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

