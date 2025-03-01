Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 83/3 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản video trên nền tảng Tiktok
Hỗ trợ diễn xuất, set up bối cảnh quay, livestream
Thực hiện các công việc khác thuộc team Media
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa mới tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có hiểu biết cơ bản về nền tảng Tiktok là một lợi thế
Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng
Có laptop cá nhân
Năng động, tích cực, chịu khó học hỏi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có hiểu biết cơ bản về nền tảng Tiktok là một lợi thế
Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng
Có laptop cá nhân
Năng động, tích cực, chịu khó học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc thực tập Mức lương: Lương thỏa thuận khi phỏng vấn + phụ cấp + doanh số team Media
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập
Được hướng dẫn, hỗ trợ tận tình trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (đa số là Gen Z)
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau thời gian thực tập
Được hướng dẫn, hỗ trợ tận tình trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (đa số là Gen Z)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI