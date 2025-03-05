Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 70, Đường số 1, Khu dân cư Cityland Park Hill, P10, Gò Vấp, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Thực hiện liên hệ ứng viên mời phỏng vấn và hỗ trợ công tác phỏng vấn với đơn vị.

Theo dõi hồ sơ ứng viên đã tiếp nhận công việc.

Tham gia Ngày hội việc làm tại các Trường và Trung tâm giới thiệu việc làm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên Đại học năm 3, 4 các chuyên ngành, định hướng theo mảng tuyển dụng.

Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có kỹ năng làm việc độc lập, tính chủ động cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng về thiết kế, viết content.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm và công việc thực tế.

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.

Được trải nghiệm đầy đủ văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc như một nhân viên chính thức: teambuilding, du lịch,….

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc sau khi kết thúc thời gian tập sự và có bằng tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.