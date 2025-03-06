Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý
Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 182 Hoà Hưng, Phường 13, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 4 Triệu
Nhập liệu trên hệ thống C/O
Một số công việc trên phần mềm khai báo hải quan
Nộp bảng C/O cho VCCI
Làm bảng kê, nhập draft
Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng hoa giao tiếp được
Nhanh nhẹn, trung thực
Chịu học hỏi,tuân thủ giờ giấc làm việc.
Có khả năng giao tiếp với khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm hàng ngày ( 30k/ ngày)
Thưởng các ngày lễ: Quốc khánh, phụ nữ, trung thu, tết dương lịch, âm lịch. v.v
Thường xuyên được uống trà sữa, ăn vặt
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
