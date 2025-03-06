Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 182 Hoà Hưng, Phường 13, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Nhập liệu trên hệ thống C/O

Một số công việc trên phần mềm khai báo hải quan

Nộp bảng C/O cho VCCI

Làm bảng kê, nhập draft

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng hoa giao tiếp được

Nhanh nhẹn, trung thực

Chịu học hỏi,tuân thủ giờ giấc làm việc.

Có khả năng giao tiếp với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm hàng ngày ( 30k/ ngày)

Thưởng các ngày lễ: Quốc khánh, phụ nữ, trung thu, tết dương lịch, âm lịch. v.v

Thường xuyên được uống trà sữa, ăn vặt

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÔNG QUAN NHƯ Ý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin