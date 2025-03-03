Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 146, đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tạo nguồn, tìm kiếm và thu hút ứng viên (Mass) tiềm năng qua các nguồn kênh hiệu quả

Sàng lọc ứng viên, sơ vấn và lên lịch phỏng vấn.

Theo dõi, hỗ trợ ứng viên để đảm bảo số lượng ứng viên đến tham gia phỏng vấn

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác: soạn hợp đồng thử việc, tiếp nhận hồ sơ nhân viên mới và checklist, cung cấp công cụ dụng cụ,….

Thiết kế poster tuyển dụng bằng công cụ như Canva,…

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 tại các Trường chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, Marketing… và các ngành liên quan

Thành thạo Ms Office

Biết sử dụng các công cụ AI, Canva, PTS, CapCut,… là một lợi thế

Làm việc fulltime

Yêu cầu có laptop cá nhân

Chịu khó, ham học hỏi

Chịu được áp lực cao

Trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 2.600.000 đến 3.500.000/tháng

Hỗ trợ cơm trưa, dùng tại Văn phòng

Tham gia các hoạt động, sự kiện mà Công ty tổ chức

Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bài bản

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.