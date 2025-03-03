Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 146, đường số 6A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tạo nguồn, tìm kiếm và thu hút ứng viên (Mass) tiềm năng qua các nguồn kênh hiệu quả
Sàng lọc ứng viên, sơ vấn và lên lịch phỏng vấn.
Theo dõi, hỗ trợ ứng viên để đảm bảo số lượng ứng viên đến tham gia phỏng vấn
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác: soạn hợp đồng thử việc, tiếp nhận hồ sơ nhân viên mới và checklist, cung cấp công cụ dụng cụ,….
Thiết kế poster tuyển dụng bằng công cụ như Canva,…
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Ms Office
Biết sử dụng các công cụ AI, Canva, PTS, CapCut,… là một lợi thế
Làm việc fulltime
Yêu cầu có laptop cá nhân
Chịu khó, ham học hỏi
Chịu được áp lực cao
Trung thực, trách nhiệm
Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa, dùng tại Văn phòng
Tham gia các hoạt động, sự kiện mà Công ty tổ chức
Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bài bản
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
