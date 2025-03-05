Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Noka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Được hỗ trợ dấu mộc thực tập - Được đào tạo kiến thức về Marketing - Được đào tạo các kỹ năng tư vấn, bán hàng. - Được học hỏi, đào tạo kiến thức về thú cưng. - Có phụ cấp, hoa hồng - Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng và thoải mái., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và chăm sóc các nền tảng mạng xã hội được công ty cung cấp như Fanpage, Group Facebook, Group Zalo, Kênh TikTok v.v…

- Lên outline bài viết, viết bài trên kênh Facebook, Page, Tiktok theo ngày/ tuần/tháng.

- Chụp ảnh, quay phim, tạo dựng video đăng trên các kênh truyền thông do công ty cung cấp.

- Tư vấn bán hàng, trả lời tin nhắn khách hàng qua các kênh của công ty cung cấp.

- Hỗ trợ livestream bán hàng (hỗ trợ chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, trả lời tin nhắn khách,...)

- Hỗ trợ các việc khác liên quan khi quản lý trực tiếp yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường chuyên ngành liên quan đến ngành marketing hoặc quản trị kinh doanh

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có tính kỷ luật

- Có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Có khả năng làm việc độc lập

- Ưu tiên ứng viên đã hoặc đang nuôi thú cưng (chó, mèo, thỏ, chuột lang,...)

- Thời gian làm việc từ T2 - CN: từ 13h30 - 20h30 (được off 1 ngày trong tuần trừ thứ 7, Chủ Nhật)

Tại Công ty TNHH Noka Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Noka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin