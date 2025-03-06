Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45/15 - 45/17 Ông Ích Khiêm, P10, Q11, Quận 11, Quận 11

Lên ý tưởng, viết kịch bản và sản xuất các video TikTok sáng tạo, độc đáo về chủ đề văn phòng hoặc ý tưởng của bạn, thu hút người xem. (Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram).

Tham gia các trào lưu, hot trend trên TikTok.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng, trend mới nhất trên TikTok.

Tìm kiếm và sử dụng các xu hướng, hashtag, hiệu ứng thị giác phù hợp.

Đăng tải video lên TikTok theo lịch trình đã lên kế hoạch.

Hỗ trợ viết bài content SEO.

Hỗ trợ triển khai các sự kiện, hoạt động của công ty.

Thời gian làm việc: Part-time hoặc Full-time (tùy vào thời gian của bạn, tối thiểu có mặt 4 ngày/ tuần).

Có laptop cá nhân khi đi làm.

Sinh viên chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quan hệ Công chúng, Truyền thông đa phương tiện, QTKD,...

Năng động, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc được giao.

Có niềm đam mê với TikTok và sáng tạo nội dung.

Có khả năng tự tin đứng trước ống kính, thể hiện bản thân một cách tự nhiên và lôi cuốn.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.

UV có ngoại hình và ăn nói tốt là một lợi thế.

Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và không ngừng phát triển bản thân.

Thời gian thực tập: tối thiểu 03 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Hỗ trợ xăng xe đi lại.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, công việc đa dạng, team làm việc cởi mở chia sẻ và thân thiện.

Cơ hội được tuyển dụng vào các vị trí chính thức của công ty.

Được cấp giấy chứng nhận, mộc, số liệu cho báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

