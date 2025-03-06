Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

Mức lương
1 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45/15

- 45/17 Ông Ích Khiêm, P10, Q11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Lên ý tưởng, viết kịch bản và sản xuất các video TikTok sáng tạo, độc đáo về chủ đề văn phòng hoặc ý tưởng của bạn, thu hút người xem. (Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram).
Tham gia các trào lưu, hot trend trên TikTok.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng, trend mới nhất trên TikTok.
Tìm kiếm và sử dụng các xu hướng, hashtag, hiệu ứng thị giác phù hợp.
Đăng tải video lên TikTok theo lịch trình đã lên kế hoạch.
Hỗ trợ viết bài content SEO.
Hỗ trợ triển khai các sự kiện, hoạt động của công ty.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Part-time hoặc Full-time (tùy vào thời gian của bạn, tối thiểu có mặt 4 ngày/ tuần).
Có laptop cá nhân khi đi làm.
Sinh viên chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quan hệ Công chúng, Truyền thông đa phương tiện, QTKD,...
Năng động, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc được giao.
Có niềm đam mê với TikTok và sáng tạo nội dung.
Có khả năng tự tin đứng trước ống kính, thể hiện bản thân một cách tự nhiên và lôi cuốn.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.
UV có ngoại hình và ăn nói tốt là một lợi thế.
Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và không ngừng phát triển bản thân.
Thời gian thực tập: tối thiểu 03 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Hỗ trợ xăng xe đi lại.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, công việc đa dạng, team làm việc cởi mở chia sẻ và thân thiện.
Cơ hội được tuyển dụng vào các vị trí chính thức của công ty.
Được cấp giấy chứng nhận, mộc, số liệu cho báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 45/15 ông ích khiêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

