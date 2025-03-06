Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Bách Khoa Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Bách Khoa Luật
- Hồ Chí Minh: 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu văn bản pháp luật, vấn đề pháp luật, cập nhật các nội dung quy định pháp luật mới;
- Nghiên cứu, cập nhật mẫu biểu;
- Nghiên cứu, soạn thảo các thủ tục hành chính;
- Nghiên cứu viết bài viết pháp lý;
- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật một cách khoa học;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản;
- Có trách nhiệm, chủ động học hỏi, chịu “lăn xả”;
- Mạnh dạn đóng góp, chia sẻ trong công việc.
Tại Công ty TNHH Bách Khoa Luật Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên thực tập;
- Tham gia training nội bộ định kỳ;
- Tham gia các chương trình tuyên truyền và tư vấn pháp luật do Công ty phối hợp với các đơn vị
khác tổ chức;
- Môi trường vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện, có nhiều cơ hội để trau dồi kiến thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bách Khoa Luật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

