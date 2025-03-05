Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 22 đường 546, phường phước long a, tp thủ đức, tphcm, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Công tác điền form biểu mẫu chứng từ, soạn thảo văn bản
Công tác hành chính văn phòng
Cụ thể trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Ứng viên Nữ
Nhanh nhẹn, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ đóng dấu thực tập
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
