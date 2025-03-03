Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SHINE DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101/15 Hồ Văn Huê, phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Set up thiết bị, Thực hiện livestream bán hàng trên nền tảng TikTok

Giới thiệu sản phẩm rõ ràng, thu hút, có khả năng tư vấn và chốt đơn ngay trên livestream

Xây dựng kịch bản live: Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng, tối ưu kịch bản live hấp dẫn để thu hút người xem, tương tác với khách hàng

Hỗ trợ tìm kiếm quà tặng, update những quà tặng mới, quà tặng có tiềm năng cho team live.

Học tập cách livestream mới và cập nhập hàng tuần vào nhóm chung.

Live 3 ngày/tuần kéo dài 2 - 3 tiếng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, sáng là một điểm cộng

Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, có khả năng thể hiện trước ống kính tốt

Biết cách tạo nội dung thu hút, có khả năng tương tác, ứng biến nhanh.

Có phẩm chất cá nhân tốt: Trung thực, chính trực, nhất quán, dám chịu trách nhiệm, cầu tiến và gắn kết lâu dài

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm livestream hoặc kinh nghiệm bán hàng cho thương hiệu.

Các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng có khả năng thể hiện tốt có thể được đào tạo.

Cơ hội việc làm chính thức sau thực tập

Đam mê livestream, muốn phát triển trong ngành thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH SHINE DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng 1-5%, Phụ cấp xăng xe

Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, giúp bạn trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng livestream chuyên sâu.

Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHINE DECOR

