Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Villa 7
- Đường số 5, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng và thực hiện tất cả các công việc liên quan thiết kế các sản phẩm, dịch vụ được yêu cầu
Lên ý tưởng kịch bản, quay dựng clip ngắn dạng tiktok, reel…
Cùng xây dựng content với team kinh doanh trên các nền tảng social
Có mặt ở công ty tối thiểu 3 ngày/tuần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết và sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế và quay phim, chụp ảnh, dựng clip như Canva, Photoshop, AI, capcut, tiktok
Có thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng marketing và khả năng biểu đạt ý tưởng thành hình ảnh.
Có hiểu biết về Sale – Marketing, và thực hiện công việc trên góc nhìn kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt vấn đề rõ ràng
Chịu được áp lực công việc
Có laptop cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương/thưởng theo năng lực
Được hướng dẫn và đào tạo từ đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp
Cơ hội phát triển, học hỏi trong môi trường sáng tạo
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
-
