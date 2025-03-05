Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Villa 7

- Đường số 5, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và thực hiện tất cả các công việc liên quan thiết kế các sản phẩm, dịch vụ được yêu cầu
Lên ý tưởng kịch bản, quay dựng clip ngắn dạng tiktok, reel…
Cùng xây dựng content với team kinh doanh trên các nền tảng social
Có mặt ở công ty tối thiểu 3 ngày/tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết và sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế và quay phim, chụp ảnh, dựng clip như Canva, Photoshop, AI, capcut, tiktok
Có thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng marketing và khả năng biểu đạt ý tưởng thành hình ảnh.
Có hiểu biết về Sale – Marketing, và thực hiện công việc trên góc nhìn kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt vấn đề rõ ràng
Chịu được áp lực công việc
Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương/thưởng theo năng lực
Được hướng dẫn và đào tạo từ đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp
Cơ hội phát triển, học hỏi trong môi trường sáng tạo
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

