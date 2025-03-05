Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Villa 7 - Đường số 5, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Lên ý tưởng và thực hiện tất cả các công việc liên quan thiết kế các sản phẩm, dịch vụ được yêu cầu

Lên ý tưởng kịch bản, quay dựng clip ngắn dạng tiktok, reel…

Cùng xây dựng content với team kinh doanh trên các nền tảng social

Có mặt ở công ty tối thiểu 3 ngày/tuần

Yêu Cầu Công Việc

Có hiểu biết và sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế và quay phim, chụp ảnh, dựng clip như Canva, Photoshop, AI, capcut, tiktok

Có thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo, khả năng nắm bắt xu hướng marketing và khả năng biểu đạt ý tưởng thành hình ảnh.

Có hiểu biết về Sale – Marketing, và thực hiện công việc trên góc nhìn kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt vấn đề rõ ràng

Chịu được áp lực công việc

Có laptop cá nhân

Quyền Lợi Được Hưởng

Hỗ trợ lương/thưởng theo năng lực

Được hướng dẫn và đào tạo từ đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp

Cơ hội phát triển, học hỏi trong môi trường sáng tạo

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

