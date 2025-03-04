Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 - 244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng và triển khai nội dung truyền thông trên các nền tảng social (Facebook, Instagram, TikTok, Website).

Tìm hiểu xu hướng thị trường mỹ phẩm, thẩm mỹ và đề xuất ý tưởng nội dung phù hợp.

Sáng tạo nội dung theo định hướng thương hiệu, đảm bảo đúng tiêu chí và chính sách của từng nền tảng.

Viết bài PR, nội dung social post, mô tả sản phẩm, kịch bản video cơ bản.

Phối hợp với Designer/Photographer/Editor để triển khai nội dung hiệu quả.

Theo dõi, cập nhật nội dung trên các kênh và báo cáo hiệu quả định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, 4 hoặc đang chờ bằng tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Ngôn ngữ,...

Hiểu về SEO, social media và các nền tảng nội dung số.

Biết sử dụng Canva, Capcut là lợi thế.

Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, tinh thần học hỏi cao.

Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt.

Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000-5.000.000d+ phụ cấp gửi xe

Có cơ hội review lên nhân viên chính thức.

Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

