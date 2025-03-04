Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần IPP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 299/12 Lý Thường Kiệt, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Công việc chính:

1. Chuẩn bị những vật dụng Gifts , khuyến mãi , đồng phục PG ....

2. Lên chương trình cho PG's.

3. Tuyển dụng PG & chấm công PG parttime .

4. Báo cáo tổng hợp cho các hoạt độngTrade MKT

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên năm 3,4 CĐ/ĐH

Chuyên ngành: Các ngành về QTKD, kinh tế, marketing

Năng nổ, chịu khó không ngại thử thách Từng làm hoạt động Đoàn đội, CLB,…

Excel tốt, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận.

Độ tuổi: 20-23 Thực tập tối thiểu 4 ngày/ tuần. ( có thể chạy sự kiện tối nếu chương trình cần thiết)

Có thể thực tập dài hạn từ 4-6 tháng.

Làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, trung thực và nhanh nhẹn. Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Outlook...).

Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi cho thực tập sinh:

1. Training báo cáo , lên plan , tổ chức sự kiện tại Siêu Thị và những event ngoài trời.

2. Đào tạo kỹ năng Excel , báo cáo bán hàng ...

3. Kỹ năng quản lý 5-10 nhân viên cấp dưới .

4. Cơ hội giữ lại làm ở vị trí Leader một đội nhóm chạy activation

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin