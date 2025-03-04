Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần IPP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 299/12 Lý Thường Kiệt, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Công việc chính:
1. Chuẩn bị những vật dụng Gifts , khuyến mãi , đồng phục PG ....
2. Lên chương trình cho PG's.
3. Tuyển dụng PG & chấm công PG parttime .
4. Báo cáo tổng hợp cho các hoạt độngTrade MKT
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Sinh viên năm 3,4 CĐ/ĐH
Chuyên ngành: Các ngành về QTKD, kinh tế, marketing
Năng nổ, chịu khó không ngại thử thách Từng làm hoạt động Đoàn đội, CLB,…
Excel tốt, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận.
Độ tuổi: 20-23 Thực tập tối thiểu 4 ngày/ tuần. ( có thể chạy sự kiện tối nếu chương trình cần thiết)
Có thể thực tập dài hạn từ 4-6 tháng.
Làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, trung thực và nhanh nhẹn. Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Outlook...).
Chuyên ngành: Các ngành về QTKD, kinh tế, marketing
Năng nổ, chịu khó không ngại thử thách Từng làm hoạt động Đoàn đội, CLB,…
Excel tốt, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận.
Độ tuổi: 20-23 Thực tập tối thiểu 4 ngày/ tuần. ( có thể chạy sự kiện tối nếu chương trình cần thiết)
Có thể thực tập dài hạn từ 4-6 tháng.
Làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, trung thực và nhanh nhẹn. Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Outlook...).
Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi cho thực tập sinh:
1. Training báo cáo , lên plan , tổ chức sự kiện tại Siêu Thị và những event ngoài trời.
2. Đào tạo kỹ năng Excel , báo cáo bán hàng ...
3. Kỹ năng quản lý 5-10 nhân viên cấp dưới .
4. Cơ hội giữ lại làm ở vị trí Leader một đội nhóm chạy activation
1. Training báo cáo , lên plan , tổ chức sự kiện tại Siêu Thị và những event ngoài trời.
2. Đào tạo kỹ năng Excel , báo cáo bán hàng ...
3. Kỹ năng quản lý 5-10 nhân viên cấp dưới .
4. Cơ hội giữ lại làm ở vị trí Leader một đội nhóm chạy activation
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI