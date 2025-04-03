Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 39 Lô 2A, Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Đón tiếp, sắp xếp thứ tự và hướng dẫn khách hàng của Spa.

Tư vấn các gói dịch vụ theo Menu có sẵn của Spa

Trả lời tin nhắn, ghi nhận lịch dùng dịch vụ của khách hàng trên Zalo, Fanpage.

Báo cáo công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, làm được fulltime theo giờ giấc Spa yêu cầu.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và thân thiện, giọng nói dễ nghe.

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Phụ Cấp + hoa hồng. Tổng thu nhập từ 6.500.000 - 9.000.000 VNĐ tuỳ năng lực.

Thời gian làm việc: 12h - 21h (Tháng nghỉ 4 ngày, không nghỉ T7- CN).

Làm việc trong không gian sang trọng, chuyên nghiệp với cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được đào tạo bài bản, phát triển kỹ năng giao tiếp và phục vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.