Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà AP, 87 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Tham gia khóa đào tạo về lập trình với framework Ruby on Rails/Reactjs
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức đãi ngộ hấp dẫn khi hoàn thành khóa thực tập
Được nhận trợ cấp thực tập hàng tháng
Được học hỏi các kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế của công việc phát triển phần mềm
Được trải nghiệm và phát triển các kỹ năng làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của công ty Nhật Bản
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển
Được nhận trợ cấp thực tập hàng tháng
Được học hỏi các kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế của công việc phát triển phần mềm
Được trải nghiệm và phát triển các kỹ năng làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của công ty Nhật Bản
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI