Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà AP, 87 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Tham gia khóa đào tạo về lập trình với framework Ruby on Rails/Reactjs

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức đãi ngộ hấp dẫn khi hoàn thành khóa thực tập

Được nhận trợ cấp thực tập hàng tháng

Được học hỏi các kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế của công việc phát triển phần mềm

Được trải nghiệm và phát triển các kỹ năng làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của công ty Nhật Bản

Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin