Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà AP, 87 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Tham gia khóa đào tạo về lập trình với framework Ruby on Rails/Reactjs

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức đãi ngộ hấp dẫn khi hoàn thành khóa thực tập
Được nhận trợ cấp thực tập hàng tháng
Được học hỏi các kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế của công việc phát triển phần mềm
Được trải nghiệm và phát triển các kỹ năng làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của công ty Nhật Bản
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VAREAL VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 87 phố Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

