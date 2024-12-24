Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam
- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 6 Triệu
Bán hàng Phần mềm (Zoom, Canva, Adobe, Email Marketing, CRM,...) qua kênh online (đăng thông tin, quảng bá phần mềm,...)
Nhận và chăm khách từ hệ thống Marketing của công ty (phần Inbox của Hubspot)
Tư vấn các dịch vụ/phần mềm cho các khách hàng của công ty như Zoom, Mailchimp...
Thực hiện làm báo giá, đề xuất, hợp đồng cho khách hàng
Làm báo cáo hàng ngày
Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên năm 3, 4 của các trường Đại học có đầu vào cao và đã có kinh nghiệm làm việc
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm liên quan tới phần mềm Marketing, CRM, quản lý dự án
Ưu tiên đọc hiểu tiếng Anh, hoặc quen sử dụng phần mềm giao diện tiếng Anh
Ưu tiên các bạn có hiểu biết về Digital Marketing
Tư duy tốt,nhanh nhẹn ,nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng, mạng xã hội...;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt;
Có laptop cá nhân
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao
Không đi thị trường, Data chất lượng được cung cấp đầy đủ
Có trợ cấp ăn trưa, tiền gửi xe (nếu làm fulltime)
Được hưởng lương, thưởng theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
