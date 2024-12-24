Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Bán hàng Phần mềm (Zoom, Canva, Adobe, Email Marketing, CRM,...) qua kênh online (đăng thông tin, quảng bá phần mềm,...)

Nhận và chăm khách từ hệ thống Marketing của công ty (phần Inbox của Hubspot)

Tư vấn các dịch vụ/phần mềm cho các khách hàng của công ty như Zoom, Mailchimp...

Thực hiện làm báo giá, đề xuất, hợp đồng cho khách hàng

Làm báo cáo hàng ngày

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm

Chấp nhận sinh viên năm 3, 4 của các trường Đại học có đầu vào cao và đã có kinh nghiệm làm việc

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm liên quan tới phần mềm Marketing, CRM, quản lý dự án

Ưu tiên đọc hiểu tiếng Anh, hoặc quen sử dụng phần mềm giao diện tiếng Anh

Ưu tiên các bạn có hiểu biết về Digital Marketing

Tư duy tốt,nhanh nhẹn ,nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng, mạng xã hội...;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt;

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông Repu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Deal lương theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao

Không đi thị trường, Data chất lượng được cung cấp đầy đủ

Có trợ cấp ăn trưa, tiền gửi xe (nếu làm fulltime)

Được hưởng lương, thưởng theo quy định

