Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
- Hà Nội: Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
- Hoàn thiện quy trình quản lý hợp đồng: rà soát các hợp đồng, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ,...
- Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu các vấn đề và chuẩn bị tài liệu pháp lý theo yêu cầu.
- Cập nhật và hỗ trợ các đơn vị tư vấn các thông tin về pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ nghiệp vụ
- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft Office thành thạo
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time) từ 03 tháng trở lên
Cẩn thận, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc
Khả năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết tình huống tốt, tạo thiện cảm
Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thu nhập 2,000,000 VNĐ/tháng
Phụ cấp ăn trưa 35,000đ/ngày, gửi xe miễn phí
Được tham gia các hoạt động tập thể, các sự kiện nội bộ tại Tập đoàn
Trải nghiệm những tiện ích văn phòng hạng A tại tòa nhà Capital Place Liễu Giai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
