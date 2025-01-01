Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

- Hoàn thiện quy trình quản lý hợp đồng: rà soát các hợp đồng, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ,...

- Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu các vấn đề và chuẩn bị tài liệu pháp lý theo yêu cầu.

- Cập nhật và hỗ trợ các đơn vị tư vấn các thông tin về pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ nghiệp vụ

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành Luật: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc Gia, Khoa Luật Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Luật Đại học Ngoại thương...

Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft Office thành thạo

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time) từ 03 tháng trở lên

Cẩn thận, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết tình huống tốt, tạo thiện cảm

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trưởng làm việc năng động, chuyên nghiệp tại Tập đoàn Sơn Hà

Hỗ trợ thu nhập 2,000,000 VNĐ/tháng

Phụ cấp ăn trưa 35,000đ/ngày, gửi xe miễn phí

Được tham gia các hoạt động tập thể, các sự kiện nội bộ tại Tập đoàn

Trải nghiệm những tiện ích văn phòng hạng A tại tòa nhà Capital Place Liễu Giai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin