Tuyển Thực tập sinh Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Làm việc với các phòng ban, khách hàng, đối tác để thu thập yêu cầu nghiệp vụ hoặc hỗ trợ khách hàng;

- Nghiên cứu đối thủ, lên kế hoạch phát triển sản phẩm trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông;

- Tham gia viết tài liệu sản phẩm và các buổi họp kick-off hoặc release version mới;

- Hỗ trợ team Test nghiệm thu sản phẩm cuối mỗi version;

- Tham gia nghiên cứu, phác thảo giao diện cho sản phẩm.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên tốt nghiệp/ Sắp tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành liên quan tới CNTT hoặc tương đương;

- Khả năng tìm hiểu nghiệp vụ tốt, tiếp thu nhanh, sáng tạo, tư duy logic tốt;

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình phân tích và viết tài liệu;

- Biết sử dụng các sản phẩm liên quan tới thiết kế: Figma, Canva;

- Có kỹ năng vẽ sơ đồ Use case, Userflow, wireframe/mockup;

- Có kỹ năng hiểu và biết viết các dạng tài liệu SRS, PRD;

- Có tính tự chủ và khả năng làm việc nhóm;

- Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức trợ cấp thỏa thuận theo năng lực và khối lượng công việc;

- Hỗ trợ dấu thực tập;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết, tại một trong những Tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 32 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2018;

- Môi trường nền tảng công nghệ, trẻ trung năng động, đề cao sự tương tác, teamwork, và linh hoạt;

- Tham gia nhóm phát triển sản phẩm, được làm việc trên các công nghệ mới;

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

