Tuyển Thực tập sinh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại VUIHOC.vn
Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 4 Triệu
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu, kê khai hồ sơ lao động, dữ liệu nhân sự
Hỗ trợ tiếp nhận, sắp xếp các loại hồ sơ nhân sự, hợp đồng, chứng từ,..
Hỗ trợ xử lý bảng chấm công, bảo hiểm xã hội,...
Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của bộ phận.
Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường theo ngành quản trị nhân lực hoặc có định hướng theo ngành nhân sự có thể làm việc fulltime
Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Có khả năng sử dụng Excel, Google sheet tốt
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến hành chính nhân sự, các công tác C&B.
Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ lương : 4.000.000 Net
Được hỗ trợ dấu thực tập
Được đào tạo đầy đủ về công việc, đào tạo kỹ càng về kiến thức nhân sự
Có cơ hội được lên nhân viên chính thức
Cơ hội tham gia các sự kiện của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
