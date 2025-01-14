Tuyển Thực tập sinh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu, kê khai hồ sơ lao động, dữ liệu nhân sự

Hỗ trợ tiếp nhận, sắp xếp các loại hồ sơ nhân sự, hợp đồng, chứng từ,..

Hỗ trợ xử lý bảng chấm công, bảo hiểm xã hội,...

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của bộ phận.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc mới ra trường theo ngành quản trị nhân lực hoặc có định hướng theo ngành nhân sự có thể làm việc fulltime

Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Có khả năng sử dụng Excel, Google sheet tốt

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến hành chính nhân sự, các công tác C&B.

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương : 4.000.000 Net

Được hỗ trợ dấu thực tập

Được đào tạo đầy đủ về công việc, đào tạo kỹ càng về kiến thức nhân sự

Có cơ hội được lên nhân viên chính thức

Cơ hội tham gia các sự kiện của Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

