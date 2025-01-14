Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà GHTK, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Sáng tạo nội dung các kênh truyền thông Facebook, Tiktok

Chỉnh sửa video (Capcut) và thiết kế hình ảnh (Canva)

Quản lý, đăng bài, tăng tương tác trên mạng xã hội

Theo dõi và phân tích hiệu quả bài đăng, tối ưu nội dung

Tham gia đề xuất và hỗ trợ các chiến dịch truyền thông

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, hài hước, có khả năng sáng tạo nội dung

Biết sử dụng công cụ thiết kế cơ bản Canva, Capcut

Hiểu biết về mạng xã hội, nhanh nhạy với các xu hướng mới

Khả năng giao tiếp tốt, quản lý Page hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 4-5 triệu/ tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

