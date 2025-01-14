Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà GHTK, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Sáng tạo nội dung các kênh truyền thông Facebook, Tiktok
Chỉnh sửa video (Capcut) và thiết kế hình ảnh (Canva)
Quản lý, đăng bài, tăng tương tác trên mạng xã hội
Theo dõi và phân tích hiệu quả bài đăng, tối ưu nội dung
Tham gia đề xuất và hỗ trợ các chiến dịch truyền thông
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, hài hước, có khả năng sáng tạo nội dung
Biết sử dụng công cụ thiết kế cơ bản Canva, Capcut
Hiểu biết về mạng xã hội, nhanh nhạy với các xu hướng mới
Khả năng giao tiếp tốt, quản lý Page hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 4-5 triệu/ tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
