Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc lễ tân, tiếp đón khách hàng, phụ huynh đến Trung tâm.
Trả lời điện thoại, tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.
Quản lý và sắp xếp các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác hành chính.
Giữ gìn vệ sinh, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc từ 17h00 đến 21h00 (từ thứ Hai đến Chủ nhật)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, lịch sự.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm lễ tân/tiếp đón.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường giáo dục năng động, chuyên nghiệp.
Mức lương cạnh tranh
Thưởng theo hiệu quả công việc từ 25.000 đến 30.000 đồng/ giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngách 5, ngõ 41 phố Đông Tác

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

