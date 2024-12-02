Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ba Vì
- Cứ Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Thực hiện Edit Video TikTok/ Youtube cơ bản theo hướng dẫn của người hướng dẫn
Hỗ trợ góp ý sáng tạo nội dung cho video
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Cập nhập và biết tích hợp những công nghệ mới như AI vào công việc.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông và các ngành có liên quan hoặc có niềm yêu thích với Edit Video.
Biết sử dụng phần mềm Edit cơ bản như Premier, Photoshop, Canva, Capcut... (ưu tiên có kinh nghiệm)
Biết sử dụng tiếng Anh cơ bản
Thực tập Fulltime
Nhanh nhẹn, thật thà, yêu thích và muốn gắn bó lâu dài về mảng Edit Youtube, TikTok
Chủ động, Nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập: 2.000.000đ/ tháng
Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu thêm về SEO
Được xem xét thành nhân viên chính thức
Hỗ trợ phụ cấp gửi xe.
Được hỗ trợ cấp Công cụ dụng cụ làm việc: PC, tai nghe,...
Môi trường làm việc 99% genZ, năng động
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu các bạn cần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
