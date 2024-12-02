Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ba Vì - Cứ Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Thực hiện Edit Video TikTok/ Youtube cơ bản theo hướng dẫn của người hướng dẫn

Hỗ trợ góp ý sáng tạo nội dung cho video

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Cập nhập và biết tích hợp những công nghệ mới như AI vào công việc.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông và các ngành có liên quan hoặc có niềm yêu thích với Edit Video.

Biết sử dụng phần mềm Edit cơ bản như Premier, Photoshop, Canva, Capcut... (ưu tiên có kinh nghiệm)

Biết sử dụng tiếng Anh cơ bản

Thực tập Fulltime

Nhanh nhẹn, thật thà, yêu thích và muốn gắn bó lâu dài về mảng Edit Youtube, TikTok

Chủ động, Nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 2.000.000đ/ tháng

Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu thêm về SEO

Được xem xét thành nhân viên chính thức

Hỗ trợ phụ cấp gửi xe.

Được hỗ trợ cấp Công cụ dụng cụ làm việc: PC, tai nghe,...

Môi trường làm việc 99% genZ, năng động

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu các bạn cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor

