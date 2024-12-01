Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Novamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập, P Tân Phong, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sáng tạo các nội dung video mới theo trend.

- Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp và video.

- Dựng video, cắt ghép các clip tạo ra thành phẩm.

- Chịu trách nhiệm chính công việc chụp ảnh và quay video.

- Tham gia hậu kỳ cho các chiến dịch livestream trên hệ thống kênh TikTok, Facebook, YouTube.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Team Lead.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Thiết kế, Truyền thông và các ngành có liên quan.

- Có khả năng thực hiện quay, dựng, biên tập các loại hình video truyền thông khác nhau.

- Có thể chụp, chỉnh sửa ảnh, hỗ trợ studio, design cơ bản là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, thật thà, yêu thích và muốn gắn bó lâu dài với công việc.

- Trung thực - trách nhiệm - sẵn sàng làm việc, cống hiến vì sự phát triển của công ty.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, tổ chức sắp xếp để thực hiện công việc kịp thời hợp lý.

- Có tính cách: Năng động, tự tin, vui vẻ, tinh thần ham học hỏi và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty cổ phần Novamed Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thực tập nếu làm tốt

- Hỗ trợ hoàn thành báo cáo thực tập: Dấu mộc thực tập + đánh giá thực tập + số liệu báo cáo + dụng cụ làm việc.

- Tích lũy kinh nghiệm, đào tạo trực tiếp.

- Được trải nghiệm môi trường thực tế, chuyên nghiệp.

- Được xét duyệt lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân, sẵn sàng giúp đỡ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Novamed

