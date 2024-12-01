Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 212 Đường Trần Phú, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Phụ trách các công việc văn phòng
Xử lý, sắp xếp hồ sơ
Phiên dịch Trung-Việt khi cần thiết
Thực hiện những công việc mà cấp trên giao phó
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 chuyên ngành tiếng Trung
Tiếng Trung nghe nói đọc viết ổn
Siêng năng, chăm chỉ, trung thực
Tiếng Trung nghe nói đọc viết ổn
Siêng năng, chăm chỉ, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 6.500.000
Giờ giấc làm việc linh động, sếp thân thiện cởi mở
Hỗ trợ lương và dấu mộc thực tập
Giờ giấc làm việc linh động, sếp thân thiện cởi mở
Hỗ trợ lương và dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI