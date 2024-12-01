Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 212 Đường Trần Phú, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Phụ trách các công việc văn phòng
Xử lý, sắp xếp hồ sơ
Phiên dịch Trung-Việt khi cần thiết
Thực hiện những công việc mà cấp trên giao phó

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 chuyên ngành tiếng Trung
Tiếng Trung nghe nói đọc viết ổn
Siêng năng, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6.500.000
Giờ giấc làm việc linh động, sếp thân thiện cởi mở
Hỗ trợ lương và dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

