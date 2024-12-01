Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1C Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Biên tập và xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông của Công ty.

Trực tiếp sáng tạo - sản xuất, và ghi hình nội dung theo chiến lược thương hiệu của từng sản phẩm trên đa dạng nền tảng: Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube... Địa điểm quay tại trường đại học của Thực tập sinh hoặc địa điểm khác.

Lên ý tưởng concept - kịch bản quay – dựng, brief hình ảnh,.... Cho các tuyến nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty;

Có thể tự quay video và edit video Tik Tok

Tham gia các hoạt động khác của phòng marketing;

Báo cáo định kỳ và báo các sự vụ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc cử nhân Đại học;

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Có kỹ năng sản xuất nội dung, video;

Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm trong công việc;

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Chủ động và nhanh nhẹn.

Khả năng sắp xếp công việc khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo hiệu quả công việc

Xét tăng lương sau 3 tháng thực tập

Thưởng target cao

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc linh động, hình thức làm việc kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

