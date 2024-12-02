Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Gọi điện thoại sơ vấn ứng viên, mời phỏng vấn, hướng dẫn thủ tục nhận việc

- Hỗ trợ Phỏng vấn ứng viên, kiểm tra, sắp xếp Hồ sơ nhân sự

- Học cách tạo nguồn, thiết kế tin tuyển dụng

- Xây dựng Fanpage và Website Tuyển Dụng

- Tham gia thực hiện các Dự Án nhân sự góp phần nâng cao chất lượng nhân sự

- Và các công việc khác được giao từ bộ phận

Thời gian làm việc: 8g30 - 18g00, Thứ 2 đến Thứ 6

Địa điểm làm việc: Văn phòng HCM: 147 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên Năm 4 các trường CĐ, Đại học. Ưu tiên học chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc các ngành liên quan

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

- Muốn gắn bó và phát triển mảng Nhân sự

- Có thể làm việc fulltime và kéo dài tối thiểu 4 tháng

- Có khả năng viết lách và thiết kế hình ảnh, sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế ảnh/ clip cơ bản

- Bạn là người chủ động, thân thiện, nồng nhiệt và ân cần

- Bạn là người trách nhiệm, tận tâm và học hỏi nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thực hành các công việc thực tế của Nhân sự - Tuyển Dụng

- Được hướng dẫn, chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm Nhân sự ở chuỗi bán lê

- Tham gia các hoạt động tập thể của công ty

- Được cấp dấu mộc công ty thực hiện khóa luận

Lưu ý: Vị trí không hỗ trợ phụ cấp thực tập - không lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

