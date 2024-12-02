Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 147 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Gọi điện thoại sơ vấn ứng viên, mời phỏng vấn, hướng dẫn thủ tục nhận việc
- Hỗ trợ Phỏng vấn ứng viên, kiểm tra, sắp xếp Hồ sơ nhân sự
- Học cách tạo nguồn, thiết kế tin tuyển dụng
- Xây dựng Fanpage và Website Tuyển Dụng
- Tham gia thực hiện các Dự Án nhân sự góp phần nâng cao chất lượng nhân sự
- Và các công việc khác được giao từ bộ phận
Thời gian làm việc: 8g30 - 18g00, Thứ 2 đến Thứ 6
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc: Văn phòng HCM: 147 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên Năm 4 các trường CĐ, Đại học. Ưu tiên học chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc các ngành liên quan
- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
- Muốn gắn bó và phát triển mảng Nhân sự
- Có thể làm việc fulltime và kéo dài tối thiểu 4 tháng
- Có khả năng viết lách và thiết kế hình ảnh, sử dụng các phần mềm quay dựng, thiết kế ảnh/ clip cơ bản
- Bạn là người chủ động, thân thiện, nồng nhiệt và ân cần
- Bạn là người trách nhiệm, tận tâm và học hỏi nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được thực hành các công việc thực tế của Nhân sự - Tuyển Dụng
- Được hướng dẫn, chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm Nhân sự ở chuỗi bán lê
- Tham gia các hoạt động tập thể của công ty
- Được cấp dấu mộc công ty thực hiện khóa luận
Lưu ý: Vị trí không hỗ trợ phụ cấp thực tập - không lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

