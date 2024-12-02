Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Thực hiện kiểm thử phần mềm (Manual testing, Automation testing).

Tạo lập và thực thi các kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu của dự án.

Ghi nhận và theo dõi các lỗi (bug), phối hợp với nhóm phát triển để khắc phục.

Tìm hiểu về quy trình và các công cụ hỗ trợ kiểm thử (Redmine, TestRail, Selenium).

Hỗ trợ báo cáo kết quả kiểm thử cho các bên liên quan.

Sinh viên năm 03 các trường đại học hoặc năm 02 các trường Cao Đẳng chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông, khoa học máy tính, bảo mật hệ thống và liên quan, có điểm GPA từ 2.8/7.0 trở lên.

CV ứng tuyển CV vui lòng ghi điểm GPA, các kinh nghiệm, dự án và kỹ năng khác.

Hiểu biết cơ bản về quy trình phát triển phần mềm và các khái niệm về kiểm thử.

Tư duy chi tiết, cẩn thận và có khả năng phát hiện lỗi.

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Biết về kiểm thử tự động (Automation testing) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 150 triệu ngay kỳ thực tập, được đào tạo 1:1 chuyên sâu, và nằm trong đội ngũ quy hoạch trở thành nhân viên chính thức tại FPT Telecom sau khi kết thúc chương trình

Thời gian làm việc linh động (full time hoặc part time), part time tối thiểu 5 buổi/tuần.

Hỗ trợ làm đồ án, báo cáo tốt nghiệp, xác nhận thực tập cùng với các Mentor là chuyên gia/ quản lý tại FPT Telecom.

Được đào tạo và trải nghiệm thực tế các công việc về mảng Viễn Thông.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Được làm việc và đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Được tham gia/ tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ tại FPT Telecom và FPT như Đại lễ Sinh nhật Tập đoàn 13/9, Sinh nhật Công ty, Sao chổi, Hội diễn, Hội làng cuối năm, ....cùng các chương trình văn hóa định kỳ khác của Công ty.

