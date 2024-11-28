Tuyển Event Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Triển khai các sự kiện do doanh nghiệp tổ chức hoặc đồng tổ chức.

Đóng góp và triển khai các ý tưởng truyền thông trong khuôn khổ của sự kiện.

Truyền thông về sự kiện trên các kênh Social.

Thực hiện báo cáo về chương trình được tham gia tổ chức.

Các đầu mục công việc khác theo phân công của Phòng Ban và Công ty.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, Ngoại giao

Yêu thích làm các công việc về truyền thông và tổ chức sự kiện

Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân

Ưu tiên có thể làm được full-time (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ 3 triệu/tháng.

Được đào tạo Kiến thức và công việc thực tế về Marketing.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.

Tham gia khóa đào tạo Từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

