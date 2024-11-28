Tuyển Event Marketing Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Triển khai các sự kiện do doanh nghiệp tổ chức hoặc đồng tổ chức.
Đóng góp và triển khai các ý tưởng truyền thông trong khuôn khổ của sự kiện.
Truyền thông về sự kiện trên các kênh Social.
Thực hiện báo cáo về chương trình được tham gia tổ chức.
Các đầu mục công việc khác theo phân công của Phòng Ban và Công ty.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên năm cuối chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, Ngoại giao
Yêu thích làm các công việc về truyền thông và tổ chức sự kiện
Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân
Ưu tiên có thể làm được full-time (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hỗ trợ 3 triệu/tháng.
Được đào tạo Kiến thức và công việc thực tế về Marketing.
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo.
Tham gia khóa đào tạo Từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
