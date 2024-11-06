Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty cổ phần điện tử 179
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần điện tử 179

Bán hàng điện máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại Công ty cổ phần điện tử 179

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 80 đường Louis 11, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tư vấn và chốt đơn hàng online qua các kênh bán hàng.
Chủ động tư vấn và hỗ trợ khách hàng ngoài giờ hành chính khi cần thiết.
Quản lý gian hàng và sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki (nếu có).
Giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng, chăm sóc khách hàng sau bán.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 01 năm tư vấn và bán hàng trong lĩnh vực điện máy, gia dụng.
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là tư vấn và hỗ trợ khách hàng ngoài giờ.
Biết cách quản lý gian hàng trên Shopee, Tiki là một lợi thế lớn.

Tại Công ty cổ phần điện tử 179 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-12 triệu đồng/tháng, cộng thêm thưởng theo KPI.
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước.
Đảm bảo các phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe
Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm, tham quan du lịch...
Cơ hội làm việc công ty hàng đầu về Điện máy trên thị trường
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần điện tử 179

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần điện tử 179

Công ty cổ phần điện tử 179

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 82 Tây Trà - P.Trần Phú - Q. Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

