Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Tầng 06 Tòa nhà Vietinbank, số 02 Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế., TP Huế

Mô Tả Công Việc

- Giám sát và sàng lọc nội dung đăng tải trên mạng xã hội dựa trên tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng và pháp luật của nước sở tại.

- Xét duyệt và phản hồi với đối tác các nội dung liên quan đến sản phẩm kinh doanh, dịch vụ OTA.

- Biên dịch tài liệu, nội dung và nghiệp vụ hệ thống.

- Tiếp nhận và biên dịch hợp đồng, các quy trình trên hệ thống.

- Nắm bắt, cập nhật liên tục các chính sách, các tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội.

- Thực hiện phân tích, báo cáo và đề xuất các cải tiến để tối ưu quy trình kiểm duyệt.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên đã tốt nghiệp Đại học hoặc đang là sinh viên năm cuối đã hoàn thành xong chương trình học các chuyên ngành về Kinh tế/ Ngoại Ngữ/ Du lịch/ Thương mại hoặc tương đương.

- Trình độ ngoại ngữ: sử dụng Tiếng Anh thành thạo; kỹ năng viết, đọc hiểu và biên dịch tiếng Anh tốt.

- Có đam mê trong mảng kiểm soát nội dung đa nền tảng.

- Có kiến thức về mạng xã hội, các lĩnh vực OTA, Ecommerce, các dịch vụ du lịch. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Có tư duy về content, nhận biết và phân loại các loại nội dung khác nhau.

- Tỉ mỉ và có khả năng tập trung cao. Chú ý đến từng chi tiết và có niềm đam mê duy trì tiêu chuẩn công việc cao.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Quyền Lợi

Được đào tạo toàn bộ kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn khi nhận việc.

Mức lương: Thỏa thuận cạnh tranh so với thị trường.

Tăng lương định kỳ theo hiệu quả kinh doanh vào tháng 4 hàng năm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật lao động.

Các phúc lợi: hiếu, hỷ, đau ốm, sinh nhật, 8/3, 20/10…

Thưởng 30/4 & 01/5 , 02/9, teambuilding, tết tây, cuối năm,... tùy từng thời điểm và hoạt động kinh doanh.

12 ngày phép trên năm và được tăng theo thâm niên.

Các chế độ hấp dẫn khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

