Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Trao đổi qua e-mail, ứng dụng chat, điện thoại, làm rõ yêu cầu của khách hàng để truyền đạt đến team phát triển và ngược lại

- Dịch các tài liệu liên quan đến dự án

- Phiên dịch trong các cuộc họp với khách hàng

- Hỗ trợ PM quản lý dự án

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Nhật N2 trở lên hoặc tương đương (nghe-nói-đọc-viết tốt)

- Có từ 1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Nhật trong ngành IT, hoặc từ 2 năm kinh nghiệm biên phiên dịch chuyên nghiệp trong lĩnh vực khác, hoặc từ 2 năm sinh sống tại Nhật Bản.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng, kỹ năng thuyết trình

- Khả năng học hỏi nhanh, khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point

・ Ưu tiên (không bắt buộc):

- Có hiểu biết về nghiệp vụ ngành sản xuất

- Có kinh nghiệm tham gia các dự án dài hạn phục vụ khách hàng Nhật Bản

- Có mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định

- Khám sức khỏe, nghỉ mát, du lịch, vv... theo chế độ của công ty

- Được hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tiếng Nhật

- Có cơ hội đi công tác tại Nhật Bản

- Lương tháng 13, thưởng lễ - Tết, vv...

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6, 8h30 - 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nippon Steel Metal Products Vietnam

