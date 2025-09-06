Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 37, đường số 7, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thông dịch và phiên dịch cho các bộ phận của công ty kết nối với Tổng giám đốc.
Phụ trách mảng hành chánh nhân sự của công ty.
Phiên dịch các tài liệu, email...
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Địa chỉ làm việc: Số 37 đường số 7, P Linh Xuân, TP HCM (P. Linh Trung, Thủ Đức cũ)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ - tuổi từ 25 - 35 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học biết tiếng Nhật ngữ (trình độ N3 trở lên)
Có kinh nghiệm thông dịch/ phiên dịch
Có tinh thần học hỏi, làm việc cẩn thận, kỹ lưỡng
Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc trong môi trường thân thiện, hỗ trợ học tập cùng phát triển.
Chế độ bảo hiểm - Du lịch- Đào tạo
Khen thưởng - Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
