Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thông dịch và phiên dịch cho các bộ phận của công ty kết nối với Tổng giám đốc.

Phụ trách mảng hành chánh nhân sự của công ty.

Phiên dịch các tài liệu, email...

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Địa chỉ làm việc: Số 37 đường số 7, P Linh Xuân, TP HCM (P. Linh Trung, Thủ Đức cũ)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ - tuổi từ 25 - 35 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học biết tiếng Nhật ngữ (trình độ N3 trở lên)

Có kinh nghiệm thông dịch/ phiên dịch

Có tinh thần học hỏi, làm việc cẩn thận, kỹ lưỡng

Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Làm việc trong môi trường thân thiện, hỗ trợ học tập cùng phát triển.

Chế độ bảo hiểm - Du lịch- Đào tạo

Khen thưởng - Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHANH NHANH

