Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ đội ngũ kỹ thuật (Backend, Frontend, QA, DevOps, BA...).
Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển năng lực nhân sự kỹ thuật.
Thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình phát triển phần mềm theo Agile/Scrum.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Đảm bảo các dự án outsource được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, ngân sách.
Kiểm soát rủi ro kỹ thuật, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình phát triển.
Định hướng công nghệ trung và dài hạn cho công ty.
Đánh giá, lựa chọn và triển khai các công nghệ mới phù hợp với định hướng kinh doanh.
Thiết lập hệ thống bảo mật thông tin, lưu trữ, CI/CD và các công cụ quản lý hiệu quả.
Tham gia xây dựng proposal kỹ thuật khi cần thiết.
Họp kỹ thuật với khách hàng, đặc biệt ở giai đoạn pitching hoặc review sprint.
Tư vấn kỹ thuật trong đàm phán hợp đồng hoặc POC.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các nghành Quản trị kinh doanh, Marketing, chuyên nghành liên quan đến kinh tế.
Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương trong các doanh nghiệp về IT Outsource
Tiếng anh hoặc tiếng nhật thành thạo.
Hiểu rõ quy trình triển khai dự án IT, mô hình outsource, quản lý nhân sự kỹ thuật.
Có kinh nghiệm phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng quốc tế là một lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực
- Cơ hội được đào tạo, phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
- Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động.
- Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

