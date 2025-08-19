Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch triển khai công việc và báo cáo kết quả công việc đã thực hiện/đang thực hiện/sẽ thực hiện cho line manager theo timeline mà manager yêu cầu.

- Thực hiện các công việc line manager giao theo đúng kế hoạch.

- Chủ động trong các công việc.

- Tìm kiếm khách hàng. (ít nhất 1-2 khách hàng/tháng hoặc thời gian do Manager quy định)

- Cùng team member xây dựng phương án, đề xuất và nhận được đơn đặt hàng từ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan.

- Từ 3 năm kinh nghiệm.

- Ngoại ngữ: tiếng Nhật N1 hoặc N2. Tiếng Anh dùng được trong công việc.

- Kỹ năng: làm việc nhóm, quản lý thời gian phù hợp, giao tiếp.

Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI Thì Được Hưởng Những Gì

· Global working environment with flexible start time between 7 AM - 9 AM

· 13th-month salary & performance bonus; annual performance review

· Attractive and highly competitive salary

· Full insurance coverage as per Vietnamese Labor Law; annual health check

· Company healthcare benefits for you and your family

· Various allowances: Certifications Language, Lunch, Transportation, team-building, etc.

· Bonuses and gifts for holidays, birthdays, company trips

· Employee engagement activities

· Various training programs and exciting team-building activities

Working time: Full-time (Mon-Fri

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin