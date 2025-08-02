Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH CTKF Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô XN4 - 3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng,, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Nhận FC của kinh doanh hàng tháng, check tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng kiểm soát hàng nhập đảm bảo thời hạn, số lượng, chất lượng

Chuẩn bị hồ sơ mở tờ khai hải quan, làm việc với FWD và hải quan,..cho đến khi hàng về đến kho

Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Làm việc với các bên NCC khi có vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu: thời hạn giao nhận, số lượng, chất lượng, quy chuẩn

Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có 2 năm kinh nghiệm về thu mua, xnk

Sử dụng tốt tiếng Trung trong công việc

Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và đàm phán tốt

Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo đầy đủ về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn.

Lương khởi điểm: 13.000.000đ – 16.000.000đ

Phụ cấp hàng tháng: Ăn trưa, vé gửi xe tháng.

Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, xét duyệt tăng lương 2 lần trong năm.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.

Hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ.

Thưởng kết quả kinh doanh

Tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam

