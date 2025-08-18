Tuyển Tiếng Trung AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phiên dịch tiếng Trung các hợp đồng, giấy tờ của công ty
- Phiên dịch trong các cuộc họp với khách hàng
- Liên hệ với khách hàng
- Làm các công việc admin hỗ trợ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc có bằng HSK5
- Trên 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Nhanh nhẹn, trung thực và chăm chỉ.
- Thành thạo word, excel, powerpoint
- Có thái độ tích cực, trách nhiệm với công việc được giao.
Tại AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHNT, BHYT.
- Công ty luôn có chế độ thưởng hấp dẫn vào các dịp Lễ, Tết; chế độ đi nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
