Tuyển Training Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: UOA Tower, 06 Tân Trào, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và phiên dịch tài liệu đào tạo liên quan đến máy bay không người lái nông nghiệp, thực hiện bản địa hóa tài liệu và tổ chức đào tạo cho đội ngũ nội bộ và khách hàng. (về kỹ thuật sản phẩm, kỹ năng bán hàng, các chương trình và chính sách khuyến mãi)
- Tham gia vào việc phát triển các phương án quảng bá các giải pháp ứng dụng máy bay không người lái nông nghiệp tại Việt Nam, hợp tác với bộ phận Marketing để viết các tài liệu phát triển thị trường.
- Sử dụng video giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc các tài liệu khác để quảng bá sản phẩm cho khách hàng.
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng quan trọng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tương ứng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm chuyên môn:
2. Yêu cầu về ngôn ngữ:
3. Kinh nghiệm và nền tảng công việc:
4. Kỹ năng giao tiếp:
5. Thái độ làm việc:
6. Kiến thức về sản phẩm:

Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, cam kết lương tháng 13, thưởng theo kết quả công việc
bảo hiểm sức khỏe PVI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GLOBAL VISION TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: UOA Tower, 06 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

