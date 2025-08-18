Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà PCC1 số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch kinh doanh thầu hàng năm, quý, tháng, đề xuất các giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu của công ty.

Mở rộng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác tiềm năng, bao gồm cả khách hàng trong và ngoài nước.

Nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ báo giá, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thầu, báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo, đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, khách hàng, các cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động đấu thầu.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thầu, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, điều hành.

Am hiểu sâu sắc về quy trình đấu thầu, các quy định pháp luật liên quan, các kiến thức chuyên môn về kỹ thuật, tài chính, pháp lý.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận. Tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc

Tăng lương, thưởng xứng đáng theo năng lực

Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng

Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu,sinh nhật,…theo quy chế của công ty và BCH Công đoàn

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

