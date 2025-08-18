Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà PCC1 số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch kinh doanh thầu hàng năm, quý, tháng, đề xuất các giải pháp, chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu của công ty.
Mở rộng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác tiềm năng, bao gồm cả khách hàng trong và ngoài nước.
Nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ báo giá, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thầu, báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo, đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, khách hàng, các cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động đấu thầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thầu, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý, điều hành.
Am hiểu sâu sắc về quy trình đấu thầu, các quy định pháp luật liên quan, các kiến thức chuyên môn về kỹ thuật, tài chính, pháp lý.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận. Tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc
Tăng lương, thưởng xứng đáng theo năng lực
Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng
Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu,sinh nhật,…theo quy chế của công ty và BCH Công đoàn
Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group

Công ty Cổ phần Nhật Minh Holdings Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tầng 2 tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

